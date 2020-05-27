Стало відоме ім'я бійця ЗСУ, який загинув 26 травня від кулі снайпера

Загиблим внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі 26 травня воїном ЗСУ виявився молодший сержант Віталій Лімборський.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

"Із жалем повідомляємо про безповоротну втрату. Вчора, близько 19:45, в результаті влучання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки", - йдеться у повідомленні.

Командування бригади висловило глибокі співчуття рідним та близьким Віталія Лімборського, пообіцявши помститися за загибель побратима.

"Вічна пам’ять загиблому. Ніколи не пробачимо. Помстимося", – йдеться у повідомленні.