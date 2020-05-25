Зеленський відзначив 35 військових державними нагородами

Зеленський відзначив 35 військових державними нагородами

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 35 українських військовослужбовців.

Відповідний указ №196/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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Президент відзначив захисників орденом "За мужність" та медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

Нагородити орденом «За мужність» III ступеня

  • ГАВРИШИШИНА Ігоря Васильовича — старшого матроса
  • КАСЯНА Івана Вікторовича — матроса
  • КОЧЕГІНА Дениса Олександровича — матроса
  • МОВЧАНЮКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ТЕРСТУЯХА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

  • БОТНАРА Андрія Валентиновича — сержанта
  • БУТИМА Андрія Степановича — матроса

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

  • АНУФРІЄНКА Володимира Володимировича — старшого солдата
  • ATAMAHOBA Ігоря Леонідовича — старшого матроса
  • БОНДАРЕНКА Анатолія Анатолійовича — сержанта
  • ВЕРЕЩАКА Павла Валентиновича — старшого солдата
  • ГАЙДАМАКУ Олександра Михайловича — старшого матроса
  • ГОЛОВАТЮКА Олександра Валентиновича — молодшого сержанта
  • ГУРБУ Тараса Володимировича — молодшого сержанта
  • ДЕРКАЧА В’ячеслава Костянтиновича — старшого солдата
  • ЗАБОЛОТНОГО Віталія Анатолійовича — матроса
  • ЗАНЬКА Сергія Тарасовича — сержанта
  • ІВАНОВА Сергія Львовича — старшого матроса
  • ІЩЕНКА Василя Дмитровича — солдата
  • KИMAKA Максима Олеговича — старшого солдата
  • КІФОРАКА Євгена Анатолійовича — старшого солдата
  • КОВАЛЕНКА Андрія Вікторовича — сержанта
  • КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича — старшого солдата
  • КУТУЗОВА Дмитра Юрійовича — старшого солдата
  • ЛАВРУТА Івана Івановича — старшого солдата
  • ЛУКАШЕНКА Владислава Юрійовича — сержанта
  • МАЙСТРУКА Євгена Анатолійовича — старшого солдата
  • МУЗИКУ Дмитра Олександровича — старшого солдата
  • ПОЛЯКОВА Антона Вікторовича — молодшого сержанта
  • СКРИПНИКА Дмитра Олександровича — солдата
  • ТАРАПАЯ Олександра Олександровича — старшого солдата
  • ФЕДІШИНА Дмитра Дмитровича — матроса
  • ХІМІЧА Юрія Миколайовича — старшину
  • ЧЕРНЕЦЬКОГО Володимира Вадимовича — солдата
  • ШОСТАЦЬКОГО Ярослава Віталійовича — сержанта.
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