Зеленський відзначив 35 військових державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 35 українських військовослужбовців.

Відповідний указ №196/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Президент відзначив захисників орденом "За мужність" та медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

Нагородити орденом «За мужність» III ступеня

ГАВРИШИШИНА Ігоря Васильовича — старшого матроса

КАСЯНА Івана Вікторовича — матроса

КОЧЕГІНА Дениса Олександровича — матроса

МОВЧАНЮКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ТЕРСТУЯХА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БОТНАРА Андрія Валентиновича — сержанта

БУТИМА Андрія Степановича — матроса

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»