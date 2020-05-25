Зеленський відзначив 35 військових державними нагородами
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 35 українських військовослужбовців.
Відповідний указ №196/2020 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Президент відзначив захисників орденом "За мужність" та медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня
- ГАВРИШИШИНА Ігоря Васильовича — старшого матроса
- КАСЯНА Івана Вікторовича — матроса
- КОЧЕГІНА Дениса Олександровича — матроса
- МОВЧАНЮКА Володимира Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ТЕРСТУЯХА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
- БОТНАРА Андрія Валентиновича — сержанта
- БУТИМА Андрія Степановича — матроса
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
- АНУФРІЄНКА Володимира Володимировича — старшого солдата
- ATAMAHOBA Ігоря Леонідовича — старшого матроса
- БОНДАРЕНКА Анатолія Анатолійовича — сержанта
- ВЕРЕЩАКА Павла Валентиновича — старшого солдата
- ГАЙДАМАКУ Олександра Михайловича — старшого матроса
- ГОЛОВАТЮКА Олександра Валентиновича — молодшого сержанта
- ГУРБУ Тараса Володимировича — молодшого сержанта
- ДЕРКАЧА В’ячеслава Костянтиновича — старшого солдата
- ЗАБОЛОТНОГО Віталія Анатолійовича — матроса
- ЗАНЬКА Сергія Тарасовича — сержанта
- ІВАНОВА Сергія Львовича — старшого матроса
- ІЩЕНКА Василя Дмитровича — солдата
- KИMAKA Максима Олеговича — старшого солдата
- КІФОРАКА Євгена Анатолійовича — старшого солдата
- КОВАЛЕНКА Андрія Вікторовича — сержанта
- КОВАЛЬЧУКА Олександра Петровича — старшого солдата
- КУТУЗОВА Дмитра Юрійовича — старшого солдата
- ЛАВРУТА Івана Івановича — старшого солдата
- ЛУКАШЕНКА Владислава Юрійовича — сержанта
- МАЙСТРУКА Євгена Анатолійовича — старшого солдата
- МУЗИКУ Дмитра Олександровича — старшого солдата
- ПОЛЯКОВА Антона Вікторовича — молодшого сержанта
- СКРИПНИКА Дмитра Олександровича — солдата
- ТАРАПАЯ Олександра Олександровича — старшого солдата
- ФЕДІШИНА Дмитра Дмитровича — матроса
- ХІМІЧА Юрія Миколайовича — старшину
- ЧЕРНЕЦЬКОГО Володимира Вадимовича — солдата
- ШОСТАЦЬКОГО Ярослава Віталійовича — сержанта.