Зеленський змінив положення про службу в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Відповідний указ №135/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України... такі зміни", - ідеться в документі.

Указом, зокрема, передбачається, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення демобілізації на строк шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців або на строки, визначені частиною четвертою статті 23 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У разі закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації дія таких контрактів припинятиметься достроково.

Також документом визначається, що рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом.

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Крім того, указом уточнюється процедура оформлення відрядження військовослужбовця; дозволяється в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям надавати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів тощо.