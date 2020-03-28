Зеленський визначив окремі повноваження Головнокомандувача ЗСУ та керівника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський визначив окремі повноваження головнокомандувача Збройних сил України та керівника Генштабу у зв'язку з розділенням цих посад.

Відповідний указ №123/2020 від 27 березня "Питання головнокомандувача Збройних сил України" опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент відповідно до статті 16 закону "Про національну безпеку України" постановив визначити, що головнокомандувач Збройних сил України: здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними силами України;здійснює управління застосуванням Збройних сил України, а також переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони; визначає комплект боєздатних сил і засобів ЗСУ для передачі його командувачу Об’єднаних сил; організовує підтримання спроможностей до застосування ЗСУ, а також переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони.

Крім того передбачено, що головнокомандувач Збройних сил України здійснює контроль готовності ЗСУ, а також сил і засобів інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування для виконання завдань оборони держави; організовує контроль стану забезпечення ЗСУ військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами; звітує перед Президентом України та міністром оборони з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування.

Згідно з указом, головнокомандувач ЗСУ також затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань розвитку та забезпечення видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, а також погоджує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується набуття ними необхідних спроможностей до виконання завдань оборони держави; затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони під час виконання завдань оборони держави; організовує спільну підготовку Збройних Сил України та інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними необхідних об'єднаних спроможностей до виконання завдань оборони держави.

Головнокомандувач також організовує розроблення та подання на затвердження Стратегічного замислу застосування ЗСУ, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування ЗСУ, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;видає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання у 3бройних силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України; встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ та нагороджує ними військовослужбовців, працівників ЗСУ та інших осіб.

До повноважень головнокомандувача входить також внесення в установленому порядку клопотання про відзначення військовослужбовців, працівників 3бройних сил України та інших осіб державними нагородами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України; виконання інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх основі нормативна-правових актів.

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Іншим указом Президент також визначив, що начальник Генерального штабу ЗСУ призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням міністра оборони. На посаду начальника Генерального штабу 3СУ призначається військовослужбовець. Начальних Генштабу ЗСУ підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ.

Згідно з указом Президента, начальник Генерального штабу Збройних сил України:

1) організовує та здійснює координацію і контроль за виконанням завдань у сфері оборони органами військового управління Збройних сил, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів;

2) підписує накази та директиви Генерального штабу;

3) спрямовує та контролює планування заходів щодо підготовки, підтримання Збройних сил у бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим складом, проведення призову, прийняття громадян на військову службу, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на Збройні сили;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Генерального штабу;

5) затверджує розподіл обов'язків між заступниками начальника Генерального штабу;

6) організовує розроблення в Генеральному штабі проєктів законів, актів Президента України та Кабінету міністрів, наказів та директив Міністерства оборони, наказів та директив міністра оборони, наказів та директив головнокомандувача Збройних Сил України, наказів та директив Генерального штабу;

7) організовує внутрішній контроль та управління ризиками в Генеральному штабі;

8) забезпечує в межах повноважень розробку та вжиття заходів, які е необхідними та обґрунтованими, для запобігання і протидії корупції, здійснює контроль за їх реалізацію в Генеральному штабі;

9) забезпечує виконання заходів щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам у Генеральному штабі;

10) вносить в установленому поряду подання про присвоєння військовослужбовцям Генерального штабу військових звань;

11) надає в установленому порядку клопотання про відзначення державними нагородами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони військовослужбовців та працівників Генерального штабу;

12) в установленому поряду призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;

13) представляє Генеральний штаб у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в Україні та за її межами;

14) визначає порядок організації взаємодії структурних підрозділів Генерального штабу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з іншими складовими сил оборони, органами військового управління збройних сил інших держав, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

15) забезпечує в межах повноважень регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснює відповідні антикорупційні заходи;

16) скликає та проводить наради з питань, що належать да його компетенції;

17) скасовує повністю чи в окремій частині накази керівників структурних підрозділів Генерального штабу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України, наказам Міністерства оборони, наказам головнокомандувача 3бройних сил України та наказам Генерального штабу;

18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України. До цього Зеленський іншим своїм указом звільнив Хомчака з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ. Крім того, Президент призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу ЗСУ.

2 березня Президент Зеленський підписав закон “Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил)"( №3015).

Згідно із законом, з 27 березня 2020 року наберуть чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

Відтепер на законодавчому рівні передбачено з цієї дати розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, порядок призначення їх на посади, розмежування повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Закон "Про національну безпеку України" був ухвалений парламентом 21 червня 2018 року. Згідно з нормами закону, положення частин 3-6 статті 16 цього закону, які стосувались розподілу посад головнокомандувача та начальника Генштабу, мали набрати чинності лише з 1 січня 2021 року. Разом з тим Міністерство оборони заявило про готовність перейти до нової структури ЗСУ з березня 2020 року.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня ухвалила закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)" (№3015).