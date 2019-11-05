Загострення на Донбасі: 20 обстрілів, по Новотошківському гатили з артилерії та мінометів

4 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

Про це штаб ООС повідомляє на сторінці у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів: чотири рази неподалік Водяного – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; два рази поблизу Мар'їнки – з РПГ та стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів; поблизу Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї; у районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів: на околиці Новотошківського – з усього спектру озброєння, починаючи зі стрілецької зброї до мінометів різних калібрів та артилерії калібру 122 мм; тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – з СПГ; у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Троїцького – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та СПГ; неподалік Залізного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів.

Учора, 4 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.