Окупанти накрили Новотошківське потужним вогнем, дітей евакуювали зі школи

Окупанти накрили Новотошківське потужним вогнем, дітей евакуювали зі школи

Укрінформ
Упродовж поточної доби збройні формування РФ та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошківського дітей зі школи було евакуйовано в бомбосховище. Жертв серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": на околиці Новотошківського – з усього спектру озброєння починаючи зі стрілецької зброї до мінометів різних калібрів та артилерії калібру 122 мм; неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – з СПГ; у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Троїцького – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та СПГ.

"На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошківського дітей, які перебували у школі, було евакуйовано до бомбосховища. Жертв серед цивільного населення немає! Після закінчення обстрілу навчання продовжилося", - поінформували в штабі.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 10 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: чотири рази неподалік Водяного – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Мар'їнки – з РПГ та стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів; поблизу Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї; у районі Гнутового – з мінометів калібру 82 мм.

Упродовж поточної доби втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає, запевняє штаб.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада).

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