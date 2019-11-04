Після відведення військ створюється не "сіра зона", а район безпеки — командувач ООС

Розведення військ не можна вважати відступом української армії, а після відведення створюється не "сіра зона", а район безпеки.

Про це під час брифінгу заявив командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наголошую, що розведення військ - це не відступ української армії, особливо як пишуть ЗМІ, по всій лінії фронту. Наразі мова йде про розведення на ділянці протяжністю до 3 км, тоді як загальна протяжність лінії розмежування складає більше 400 км. До того ж розведення відбувається дзеркально з ворожої сторони... Після відведення військ створюється не "сіра зона", а район безпеки. Війська відводяться менше, ніж на кілометр з обох сторін, що значно зменшить можливість ведення прицільного вогню зі стрілецької зброї", - заявив командувач.

За його словами, заходи розведення на першій ділянці в Станиці Луганській пройшли успішно. Наразі продовжується розведення на ділянці біля Золотого-4, зокрема, розпочалось розмінування територій та демонтаж фортифікаційних споруд.

"На 29-ту добу буде здійснено доповідь про те, що всі заходи виконано і наступного дня представники СММ ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів щодо розведення сил. На черзі третя ділянка розведення — в районах української Богданівки та окупованого Петрівського, що на Донеччині. Там розведення сил розпочнеться як тільки представники ОБСЄ підтвердять тишу протягом 7 днів", - заявив Кравченко.

Відповідаючи на питання щодо дзеркальних дій ворога, він запевнив: "Протилежна сторона теж відійшла на визначені позиції, ситуація під контролем. Там говорили, що вони зайняли наші позиції, це не правда. Тобто розведення сил і засобів відбулось в дзеркальному відображенні. По Петрівському я вже казав, що це провокація".

Водночас командування Об'єднаних сил також запевнив, що органи правопорядку працюють на ділянці розведення в посиленому режимі.

"Наголошую, що люди не залишаються беззахисними, не опиняються ні в яких "сірих зонах". Жителі Золотого-4 були й залишаються під контролем України. ... Свої обов'язки виконують і виконуватимуть представники Нацполіції, Нацгвардії України та Держприкордонслужби, а також місцевої влади", - сказав він і додав, що місцевому населенню також активно допомагають гуманітарні місії Червоного Хреста, Карітас та ін.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

Розведення біля Петрівського мало розпочатися, але, як зазначив глава МЗС Вадим Пристайко, переноситься через зафіксовані обстріли.