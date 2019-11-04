Розведення військ у Петрівському готують на 8 листопада - вже відправили листа ОБСЄ

Розведення військ на ділянці №3 Петрівське-Богданівка розпочнеться 8 листопада, якщо не буде порушено режим тиші протягом останніх семи днів.

Про це під час брифінгу заявив керівник ООС Володимир Кравченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вже надали лист в ОБСЄ, 7 (листопада) — приступаємо, 8 (листопада) - фактично розводимся (починаємо процес розведення — ред.), якщо не буде порушення режиму тиші”, - заявив Коваленко.

Водночас він назвав провокацією заяви окупаційних військ та сигнальні ракети, які були випущені у Петрівському нібито як символ початку процесу відведення війсь.

У свою чергу, керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський уточнив, що розведення військ на ділянці Петрівське-Богданівка відбудеться виключно після дотримання 7 діб тиші з моменту крайнього обстрілу.

“Оскільки крайній обстріли були і 29, і 30 числа, що було підтверджено в звіті СММ ОБСЄ за 31 жовтня, тому, починаючи з 30 числа, по завершенню 7 діб - це буде 6 листопада... 7 числа проходить верифікація припинення вогню протягом 7 днів і повідомлення СММ ОБСЄ, і з 12.00 8 листопада Збройні сили у разі дотримання припинення вогню зможуть практично розпочати заходи розведення сил і засобів на цій ділянці розведення”, - заявив Борщевський.

Він нагадав, що на сьогоднішній день повністю завершені заходи щодо розведення сил та засобів на ділянці розведення №1 в Станиці Луганській, продовжується виконання заходів другого етапу розведення сил та засобів на ділянці розведення №2 "Золоте", а також виконується комплекс заходів зі стабілізації режиму припинення вогню на ділянці №3 "Петрівське-Богданівка".

Як повідомляв Укрінформ, за даними звіту СММ ОБСЄ від 31 жовтня, останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 «Петрівське» зафіксовано 30 жовтня року.

Штаб ООС наголошує, що згідно з Мінськими домовленостями умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.

Фото: Міноборони України