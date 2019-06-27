США виділили $4 мільйони на побудову в Україні сховищ для боєприпасів

Держдепартамент США підтвердив виділення 4 млн доларів для реалізації цілей Меморандуму щодо побудови сховищ на арсеналах, базах та складах зберігання боєприпасів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“7 травня 2019 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та неурядовою організацією The Halo Trust щодо побудови сховищ на арсеналах, базах та складах зберігання боєприпасів Збройних Сил України. Реалізація зазначеного Меморандуму здійснюватиметься виключно за рахунок донора, яким є Державний Департамент США, про що 25 червня поточного року під час чергового засідання Робочої групи з питань нерозповсюдження та експертного контролю у Вашингтоні було підписано Меморандум”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, згідно з меморандумом, Державний Департамент США підтвердив виділення неурядовій організації The Halo Trust 4 мільйонів доларів США для реалізації цілей Меморандуму щодо побудови сховищ на арсеналах, базах та складах зберігання боєприпасів Збройних Сил України.