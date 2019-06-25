В МОУ відповіли на закид про закупівлю застарілих джгутів для аптечок

Міністерство оборони не закуповувало джгути Есмарха для індивідуальних аптечок військовослужбовців, а оприлюднена у деяких ЗМІ інформація про їх закупівлю не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

“Інформація, оприлюднена в окремих засобах масової інформації про закупівлю Міністерством оборони України у складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних джгутів Есмарха не відповідає дійсності”, - йдеться в повідомленні.

У МОУ поінформували, що у 2019 році запланована закупівля 44 тисячі індивідуальних аптечок для військовослужбовців. Відповідно до тендерної документації, у складі аптечки буде закуплено механічний гумовий засіб для зупинки кровотечі, який за медико-технічними вимогами відповідає турнікету універсальному механічному гумовому типу SWAT.

“Другий засіб для зупинки кровотечі механічний у складі АМЗІ (аптечок медичних загальновійськових індивідуальних - ред.) вирішено укомплектувати за рахунок турнікетів (джгутів) типу САТ, отриманих у 2019 році в рамках міжнародної технічної допомоги, згідно з Програмою фінансування надання військової техніки, майна та послуг США іноземним державам, близько 58,0 тис. одиниць”, - повідомляють в прес-службі.

Зазначається, що рішення щодо укомплектування індивідуальних аптечок було погоджено з американською стороною.

"Тож закупівля другого засобу для зупинки кровотечі є неефективною, що може призвести до накопичення зазначених виробів на складах та нераціонального використання бюджетних коштів", - вважають в оборонному відомстві.

Крім того, повідомили в прес-службі, у грудні 2018 року було отримано 20 тисяч джгутів для зупинки кровотечі «СІЧ-Турнікет», які використані медичною службою ЗСУ з метою заміни джгутів Есмарха та інших засобів для зупинки кровотечі, у яких закінчився термін придатності.

Раніше керівник медичного батальйону "Госпітальєри", директор КП "Госпітальєри Дніпра" Яна Зінкевич написала у Facebook, що 14 червня Міністерством оборони України було оголошено тендер на закупівлю 44 тисяч аптечок для військових на суму 59 400 000, у яких немає джгутів-турнікетів.

За її словами, десятиліттями аптечки українських військових комплектувалися гумовими застарілими джгутами Есмарха, в той час як світ давно перейшов на використання сучасних жгутів-турнікетів за стандартами NATO.