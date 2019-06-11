Світ має контролювати "гуманітарні вантажі" з Росії на окупований Донбас - Супрун

Міжнародне співтовариство повинно контролювати доставку “гуманітарних вантажів” з Росії до окупованих територій на сході України з метою недопущення постачання туди озброєння і військової техніки.

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун під час Warsaw Humanitarian Expo, повідомляє прес-служба Посольства України у Польщі.

“Надання гуманітарної допомоги не повинно зводитись до звичайного бізнесу, а бути вкладом у розвиток регіонів та людей, які цієї допомоги потребують. Міжнародне співтовариство повинно також контролювати доставку “гуманітарних вантажів” з РФ до окупованих територій на сході України з метою недопущення постачання туди озброєння і військової техніки”, - сказала Супрун.

Warsaw Humanitarian Expo - найбільший міжнародний гуманітарний ярмарок у Центрально-Східній Європі, присвячений глобальній гуманітарній допомозі та допомозі для розвитку.

Фото: poland.mfa.gov.ua