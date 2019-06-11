ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію розвідки "Кредо-М1"
Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
"6 червня Місія зафіксувала 1 переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні виступило із засудженням чергового факту постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.
6 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1», цього разу в окупованому Росією н.п. Первомайськ (https://t.co/Z446VbzB8o).— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 червня 2019 р.
Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.
Як повідомляв Укрінформ, раніше місія ОБСЄ неодноразово виявляла на окупованому Донбасі різноманітні типи російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тірада-2", "Репеллент-1".