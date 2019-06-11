ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію розвідки "Кредо-М1"

СММ ОБСЄ зафіксувала на околиці окупованого Первомайська сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"6 червня Місія зафіксувала 1 переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на західній околиці н. п. Первомайськ (58 км на захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні виступило із засудженням чергового факту постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу.

6 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1», цього разу в окупованому Росією н.п. Первомайськ (https://t.co/Z446VbzB8o).

Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу. — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 червня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, раніше місія ОБСЄ неодноразово виявляла на окупованому Донбасі різноманітні типи російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тірада-2", "Репеллент-1".