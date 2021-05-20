Принц Вільям вакцинувався від COVID-19
Укрінформ
Британський принц Вільям отримав перше щеплення від коронавірусної хвороби.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у мережі Інстаграм.
"У вівторок я отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Всім, хто працює для кампанії щеплення - дякую за все, що ви робили та продовжуєте робити", - написав член британської королівської родини.
Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено 165 575 058 випадків COVID-19, зокрема 3 432 001 летальний.
Фото: dukeandduchessofcambridge