Принц Вільям вакцинувався від COVID-19

Британський принц Вільям отримав перше щеплення від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у мережі Інстаграм.

"У вівторок я отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Всім, хто працює для кампанії щеплення - дякую за все, що ви робили та продовжуєте робити", - написав член британської королівської родини.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено 165 575 058 випадків COVID-19, зокрема 3 432 001 летальний.

Фото: dukeandduchessofcambridge