Принц Вільям і Кейт Міддлтон завели YouTube-канал
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Укрінформ
Герцог Кембридзький Вільям і герцогиня Кембридзька Кетрін вирішили створити власну сторінку у відеохостингу YouTube.
Як передає Укрінформ, про це у Твітері заявила сама королівська пара.
We’re now on @YouTube!— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 5, 2021
Subscribe: https://t.co/nRQZXPRtuT pic.twitter.com/1rHJK8dhRy
«Ми вже зареєстровані в YouTube», - йдеться у повідомленні монархів.
У короткому відео, яке прикріплено до твіту, згадано найяскравіші моменти принца Вільяма й Кейт Міддлтон за минулий рік.
Газета Independent зазначає, що за перші 20 хвилин відео набрало понад 8 тисяч переглядів, а підписниками на самому YouTube-каналі герцогів Кембридзьких стали вже майже 11 тисяч людей.
Як повідомляв Укрінформ, герцог Кембридзький Вільям і герцогиня Кембридзька Кетрін відзначили 29 квітня 10-ту річницю свого весілля.