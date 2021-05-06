Принц Вільям і Кейт Міддлтон завели YouTube-канал

Герцог Кембридзький Вільям і герцогиня Кембридзька Кетрін вирішили створити власну сторінку у відеохостингу YouTube.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері заявила сама королівська пара.

«Ми вже зареєстровані в YouTube», - йдеться у повідомленні монархів.

У короткому відео, яке прикріплено до твіту, згадано найяскравіші моменти принца Вільяма й Кейт Міддлтон за минулий рік.

Газета Independent зазначає, що за перші 20 хвилин відео набрало понад 8 тисяч переглядів, а підписниками на самому YouTube-каналі герцогів Кембридзьких стали вже майже 11 тисяч людей.

Як повідомляв Укрінформ, герцог Кембридзький Вільям і герцогиня Кембридзька Кетрін відзначили 29 квітня 10-ту річницю свого весілля.