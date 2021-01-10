Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають з Лондона - ЗМІ

Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають до свого заміського будинку з Кенсінгтонського палацу на постійне місце проживання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Express.

Йдеться про будинок Анмер-Хол у Норфолку, подарований королевою на весілля. Як стверджує видання, під час пандемії Кейт і Вільям проводили там більше часу, ніж у Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

Читайте також: Принц Вільям розповів про батьківство і смерть матері в документальному фільмі

Анмер-Хол є частиною улюбленого королівського маєтку Сандрінгем. Будинок був побудований у 18 столітті, він має кремові еркери і фіранки пісочного кольору з зубчастою обробкою по краях.

На ремонт будівлі пішло 1,5 млн фунтів стерлінгів, там зробили новий дах, кухню і зимовий сад.