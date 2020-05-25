Принц Вільям розповів про батьківство і смерть матері в документальному фільмі

Чоловік Кейт Міддлтон та онук британської королеви Єлизавети ІІ, принц Вільям, розповів, що саме він пережив під час батьківства, порівнявши емоції з почуттями після трагічної смерті своєї матері, леді Діани.

Нелегко стати батьком, навіть коли тебе звуть Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор і ти - ймовірний спадкоємець корони. Про спогади та почуття, які випали на його долю під час народження його дітей, 6-річного Джорджа, 5-річної Шарлотти та 2-річного Луїса, розповідає новий документальний фільм, уривки якого оприлюднило на сайті британське видання Рeople.

«Батьківство стало моментом, який змінив моє життя. Я думаю, що коли ти переживаєш травматичну подію (...), як смерть моєї матері, емоції повертаються в повному обсязі», - пояснив герцог Кембриджський. Вільяму було лише 15 років, коли принцеса Діана, його мати, загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Документальний фільм, знятий BBC під назвою «Футбол, принц Вільям та наше Психічне Здоров'я», також розповідає про те, як принц Вільям і Кейт Міддлтон справляються з психологічними проблемами, котрі зачіпають багатьох батьків. «Ми з Кейт підтримуємо одне одного і разом переживаємо ці важкі моменти, ми еволюціонуємо та зростаємо разом. Тому що мати дітей - це один з найчудовіших моментів у житті, але й один із найстрашніших», - сказав Вільям.

Нещодавно Кейт Міддлтон визнала в Іnstagram, що її життя ускладнене піклуванням про трьох дітей, і що виховання принца Джорджа, зокрема, стало трохи важчим. В інтерв'ю для BBC минулого місяця королівська пара також дала кілька порад, щоб краще пережити цей неспокійний період.

Документальний фільм вийде 28 травня на каналі BBC One.

Фото: ВВС