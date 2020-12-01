Фотографії й королівські ордени: слуга Єлизавети ІІ вкрав з палацу речей на £100 тисяч

Фотографії й королівські ордени: слуга Єлизавети ІІ вкрав з палацу речей на £100 тисяч

Укрінформ
Вестмінстерський суд визнав 37-річного прислужника в Букінгемському палаці винним у крадіжці з королівської резиденції цінних речей загальною вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, 37-річний Адамо Канто викрав з Букінгемського палацу 77 речей та продав 33 із них на аукціоні еВау.

Серед викрадених ним цінностей, зокрема, королівські ордени та медалі, фотографії з підписами принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також фотоальбом із банкету, приуроченого до візиту Дональда Трампа.

Повідомляється, що наразі окружний суддя відпустив Канто під заставу, але попередив, що йому може загрожувати ув'язнення.

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Раніше Укрінформ повідомляв, що німецька поліція затримала в Берліні трьох підозрюваних у пограбуванні знаменитого «Зеленого сховища» у Дрездені рік тому. Викрадені мистецькі цінності коштують кілька мільйонів євро. Це стало одною з найбільш вражаючих крадіжок за кілька десятиліть.

Фото: ВВС

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