Фотографії й королівські ордени: слуга Єлизавети ІІ вкрав з палацу речей на £100 тисяч

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, 37-річний Адамо Канто викрав з Букінгемського палацу 77 речей та продав 33 із них на аукціоні еВау.

Серед викрадених ним цінностей, зокрема, королівські ордени та медалі, фотографії з підписами принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також фотоальбом із банкету, приуроченого до візиту Дональда Трампа.

Повідомляється, що наразі окружний суддя відпустив Канто під заставу, але попередив, що йому може загрожувати ув'язнення.

Раніше Укрінформ повідомляв, що німецька поліція затримала в Берліні трьох підозрюваних у пограбуванні знаменитого «Зеленого сховища» у Дрездені рік тому. Викрадені мистецькі цінності коштують кілька мільйонів євро. Це стало одною з найбільш вражаючих крадіжок за кілька десятиліть.

Фото: ВВС