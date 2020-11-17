Поліція ФРН затримала підозрюваних у викраденні діамантів у Дрездені

Німецька поліція затримала в Берліні трьох підозрюваних у пограбуванні знаменитого «Зеленого сховища» у Дрездені рік тому.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомляє поліція Саксонії.

Заарештовані троє підозрюваних, громадян ФРН, які належать до так званого арабського клану Реммо. Дрезденська прокуратура звинувачує їх за двома справами у крадіжках в особливо великих розмірах, створенні банди та підпалах.

В операції задіяні дрезденський прокурор та 1638 поліцейських з майже десятка федеральних земель.

Проводяться обшуки 10 квартир, а також гаражів та транспортних засобів. Поліція шукає викрадені художні цінності (якщо вони ще збереглися) та можливі докази - носії інформації, предмети одягу та інструменти.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада 2019 року кілька невідомих проникли через вікно в музей і пограбували «Зелене сховище» в Дрездені. Викрадені мистецькі цінності коштують кілька мільйонів євро. Це стало одною з найбільш вражаючих крадіжок за кілька десятиліть.

Двох членів клану Реммо раніше засудили за крадіжку 100-кілограмової золотої монети з музею Боде в Берліні.

Фото: dpa