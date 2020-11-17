Поліція ФРН затримала підозрюваних у викраденні діамантів у Дрездені
Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомляє поліція Саксонії.
Заарештовані троє підозрюваних, громадян ФРН, які належать до так званого арабського клану Реммо. Дрезденська прокуратура звинувачує їх за двома справами у крадіжках в особливо великих розмірах, створенні банди та підпалах.
В операції задіяні дрезденський прокурор та 1638 поліцейських з майже десятка федеральних земель.
Проводяться обшуки 10 квартир, а також гаражів та транспортних засобів. Поліція шукає викрадені художні цінності (якщо вони ще збереглися) та можливі докази - носії інформації, предмети одягу та інструменти.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада 2019 року кілька невідомих проникли через вікно в музей і пограбували «Зелене сховище» в Дрездені. Викрадені мистецькі цінності коштують кілька мільйонів євро. Це стало одною з найбільш вражаючих крадіжок за кілька десятиліть.
Двох членів клану Реммо раніше засудили за крадіжку 100-кілограмової золотої монети з музею Боде в Берліні.
Фото: dpa