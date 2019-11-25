У дрезденському музеї розповіли, що винесли крадії

У результаті пограбування знаменитого дрезденського музею "Зелене склепіння" було вкрадено 3 ювелірні набори 18 сторіччя.

Про це заявила на пресконференції генеральний директор музею Маріон Акерман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Викрадено три ювелірні набори XVIII століття часів правління Фрідріха Августа I (Сильного)", - повідомила Акерман.

Йдеться про діамантовий набір з 20 частин, діамантовий гарнітур і набір з алмазних виробів у 37 частинах. До складу ансамблів входять ґудзики, пряжки, медалі та інші речі, прикрашені алмазами, рубінами, смарагдами або сапфірами. Скільки загалом частин зникло, наразі невідомо.

Очільник дрезденської поліції Йорг Кубісса повідомив, що сигнал надійшов о 04.59 ранку. Його колега з кримінальної поліції Фолькер Ланг поінформував, що з камер спостереження, які працювали попри вимкнену електрику, видно, як двоє підозрюваних проникли в приміщення через вікно (на якому встановлені ґрати), розбили вітрину та забрали комплекти. В них, ймовірно, були спільники ззовні. До цього часу нікого з підозрюваних знайти не вдалося.

Дрезденські правоохоронці просять допомоги федеральної поліції.

Розмір збитку неможливо точно оцінити, в номінальній вартості це не менше мільярда євро, але ці скарби безцінні, адже вони не продаються, кажуть експерти.

Музей "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe) — знаменита колекція коштовностей в Дрездені, Саксонія, колишня князівська скарбниця Веттінів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році з Берлінського музею Боде було викрадено 100-кілограмову золоту монету вартістю понад 3 млн євро. Викрадачів так і не знайшли, але провину поклали на відомий арабський клан, який працює в ювелірному бізнесі, не завжди законному.

Фото: dpa