Дрезденський музей пограбували — винесли антикварних прикрас на мільярд євро

У знаменитому дрезденському музеї "Зелене сховище" сталося велике пограбування.

Про це інформує Bild.

"Це, мабуть, найбільша крадіжка художніх цінностей у післявоєнній історії!", - йдеться у повідомленні.

З Державних мистецьких колекцій викрадено скарбницю Августа Сильного — антикварні прикраси на суму близько мільярда євро.

Поліція оточила музей, на місці працюють слідчі. Злодіям вдалося втекти.

Грабіжники винесли з дрезденського музею антикварних прикрас на мільярд євро. Фото: bild.de

Крадіжка сталася близько 5 ранку понеділка. Крадії відключили електрику, відтак сигналізацію. Як видно з камер спостереження (їх відключити не вдалося), кілька злочинців невеликого зросту пролізли через вікно в скарбницю.

Група викрадачів забрала історичні прикраси, діаманти та дорогоцінні камені, історія яких нараховує сотні років. Грабіжники винесли виключно ювелірні вироби. Об'ємні предмети, як вази або картини їх не цікавили.

На вулиці на грабіжників чекав лімузин.

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"Зелений склеп" (або Зелене сховище) - всесвітньо відомий своїми скарбами мистецтва музей. Тут зберігається золото та дорогоцінні камені, порцеляна, бурштинові твори мистецтва, неймовірні різьблення на слоновій кістці та вишневій кістці, у яких вирізано 185 граней. Це все є безцінними екземплярами.