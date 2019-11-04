У Франції пограбували собор із спадщини ЮНЕСКО

На південному заході Франції викрали скарбницю собору Олоронської Божої Матері, який внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє радіостанція France Bleu, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Скарбниця собору Олорон була вкрадена трьома чоловіками в ніч проти понеділка. Проникнення сталося близько 2-ї години. Троє чоловіків зламали двері автомобільним тараном», - йдеться у повідомленні.

«Цінність цього скарбу неоціненна», - заявив мер міста Ерве Любрейл.

До всесвітньої спадщини ЮНЕСКО собор було включено у 1998 році.

Фото: Radio France