В Японії пожежа знищила 500-річний замок зі спадщини ЮНЕСКО

На японському острові Окінава в пожежі згорів головний будинок та інші споруди замку Сюрі, який знаходиться в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє NHK.

«Пожежа знищила головну будівлю та інші споруди замку Сюрі, що знаходиться в південній японській префектурі Окінава і внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», - йдеться в повідомленні.

Управління пожежної охорони міста Наха отримало повідомлення про пожежу в ніч на четвер.

Представники пожежних кажуть, що шість будівель на території замку згоріли, включаючи головний будинок, а також північну і південну будівлі.

За їх словами, 4200 квадратні метри території замку постраждали від пожежі.

Як відомо, фестиваль, присвячений культурі королівства Рюкю, проводився в цьому замку. За повідомленням поліції, організатори фестивалю до пізньої ночі готували один із заходів.

Слід зазначити, що замок Сюрі спочатку був побудований близько 500 років тому. У 1933 році його було визнано національним скарбом, а в ході битви за Окінаву під час Другої світової війни було зруйновано. Головну будівлю замку було відновлено ​​у 1992 році. Інші будівлі на території замку були також відновлені. У 2000 році залишки первісного замку, а також інші руїни замків королівства Рюкю було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.