"Червоний" рівень небезпеки: у Каліфорнії вирують масштабні пожежі

Через масштабні пожежі на півдні штату Каліфорнії було оголошено "червоний рівень" небезпеки.

Про це повідомляє ВВС.

"Пожежа на півдні Каліфорнії призвела до (оголошення — ред.) надзвичайного попередження "червоного" рівня небезпеки, першого подібного попередження. Випущене службою погоди в Лос-Анджелесі, воно поширюється на Лос-Анджелес, Вентура та Сан-Бернардіно", - йдеться у повідомленні.

Пожежні служби штату попереджають, що сильний вітер може призвести до нових спалахів, а також перешкодити гасінню тих, що вже існують.

На даний момент близько 1100 вогнеборців протистоять пожежі в регіоні.

Щонайменше вісім будинків було знищено, а п’ять інших пошкоджено під час пожежі "Гетті", названій так через свою близькість до художнього музею Гетті у Лос-Анджелесі.

Пожежа почалася близько 01:30 за місцевим часом поблизу музею Getty Center і поширилася на пагорби навколо району шосе Interstate 405, охопивши площу в понад 200 гектарів.

Раніше повідомлялося, що тисячі мешканців престижного району Брентвуд в Лос-Анджелесі змушені були евакуюватися зі своїх домівок внаслідок великої пожежі, що розгорілася поблизу музею Getty Center. Серед них такі знаменитості, як актор і політик Арнольд Шварценеггер та зірка баскетболу Леброн Джеймс.

Фото: Getty Images