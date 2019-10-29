У престижному районі Лос-Анджелеса вирує пожежа: зірки тікають зі своїх осель

У Лос-Анджелесі вночі розгорілася пожежа в одному з найпрестижніших районів.

Через це багато людей, серед яких чимало зірок, змушені евакуюватися зі своїх маєтків, а ще близько 1,5 мільйона залишаться без електроенергії.

Про це повідомляє BBC.

«Тисячі мешканців престижного району Брентвуд в Лос-Анджелесі змушені були евакуюватися зі своїх домівок внаслідок великої пожежі, що розгорілася поблизу музею Getty Center. Серед них такі знаменитості, як актор і політик Арнольд Шварценеггер та зірка баскетболу Леброн Джеймс», - йдеться в повідомленні.

Міський голова Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті на пресконференції з представниками пожежних служб заявив, що «щонайменше 5 будинків згоріло, але повідомлень про травми не надходило».

Читайте також: У Каліфорнії оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі

Пожежа почалася близько 1:30 поблизу музею Getty Center і поширилася на пагорби навколо району шосе Interstate 405, охопивши площу в понад 200 гектарів.

Варто також зауважити, що близько 1,5 мільйона людей у штаті Каліфорнія у вівторок опиняться без електропостачання, оскільки відповідні служби намагаються знеструмити пошкоджені кабелі, які сприяють пожежі. Окрім цього, вогню сприяють і сильні вітри.

Фото: Getty images