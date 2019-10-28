У Каліфорнії оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі

“У неділю губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію у всьому штаті через лісові пожежі, які як на півночі, так і на півдні випалювали землю, руйнували будинки й змусили майже 200 тисяч людей евакуюватися”, - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, на півночі американського штату пожежа охопила вже близько 20 тисяч гектарів землі.

Зазначається, що через потужні пориви вітру в штаті покращення ситуації найближчими днями не прогнозується.

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Раніше стало відомо, що понад два мільйони жителів залишились без електропостачання через лісові пожежі в Каліфорнії.

Як повідомлялося, торік унаслідок лісових пожеж у Каліфорнії загинули близько 100 осіб