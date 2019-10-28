Через пожежі евакуюють майже 180 тисяч мешканців Каліфорнії

Кількість людей, яких планують евакуювати через лісові пожежі, що охопили американський штат Каліфорнія, може сягнути 180 тисяч.

Про це повідомляє BBC.

"Влада Каліфорнії видала нові розпорядження про евакуацію населення, оскільки лісові пожежі, що призвели до масового відключення електроенергії, продовжують вирувати у штаті. Близько 180 тисяч людей на півночі Каліфорнії підлягають тимчасовому відселенню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий план евакуації охоплює територію округу Сонома на півночі штату, де мешкає приблизно 175 тисяч людей. В окрузі вогнем випалено вже 30 тисяч акрів землі (понад 120 кв. км).

Масштаби пожежі змусили компанію Pacific Gas & Electric (PG&E) оголосити про відключення електропостачання, аби відвернути поширення вогню - як очікується, воно стане найбільшим в історії штату.

Водночас губернатор Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив про неприйнятність перебоїв з електрикою.

Як повідомлялося, торік унаслідок лісових пожеж у Каліфорнії загинули близько 100 осіб.