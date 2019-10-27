Пожежі у Каліфорнії: евакуювали вже 90 тисяч людей

Кількість людей евакуйованих через лісові пожежі, що вирують у американському штаті Каліфорнія, сягнула 90 тисяч. Понад два мільйони мешканців залишились без електропостачання.

Про це повідомляє BBC.

"Близько 90 000 людей отримали наказ про евакуацію у містах на півночі Каліфорнії", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що відключення електроенергії зачепить більше двох мільйонів мешканців Каліфорнії, оскільки площа пожежі продовжує зростати.

Як зазначається, пожежа у Кінкейді, округ Сонома, охопила вже понад 25 000 акрів землі. У Лос-Анджелесі та окрузі Сонома було оголошено надзвичайний стан, тисячі пожежників борються залучені до боротьби зі стихією.

Читайте також: У Каліфорнії через лісові пожежі евакуювали вже 40 тисяч людей

Як повідомлялося, у минулому році Каліфорнія теж постраждала від лісових пожеж, внаслідок яких загинуло близько 100 людей.

Фото: Getty Images