У Каліфорнії через лісові пожежі евакуювали вже 40 тисяч людей

Кількість людей евакуйованих через лісові пожежі, що вирують у американському штаті Каліфорнія, сягнула 40 тисяч.

Про це повідомляє ВВС.

"Близько 40 000 людей евакуювали з їхніх будинків унаслідок поширення лісових пожеж у Каліфорнії", - йдеться у повідомленні.

Поширенню пожежі сприяє потужний вітер, що, як очікується, посилиться на півдні Каліфорнії протягом вихідних. Як зазначається, пожежа у Кінкейді, округ Сонома, охопила 16 000 акрів землі.

У минулому році Каліфорнія теж постраждала від лісових пожеж, внаслідок яких загинуло близько 100 людей.

Раніше повідомлялося про 2 тисячі евакуйованих мешканців штату. Близько 180 000 домівок залишилися без електрики після того, як постачальник комунальних послуг Pacific Gas & Electric відключив електрику у 15 графствах південної Каліфорнії, щоб запобігти ризику випадкових пожеж.