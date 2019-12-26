Різдвяне пограбування у США: пенсіонер відчув себе Санта-Клаусом

Американський пенсіонер пограбував банк і з криками "Щасливого Різдва!" став розкидати гроші просто на вулиці.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Креативна, хоча й відверто кримінальна, ідея подарунка на Різдво спасти на думку американському пенсіонеру Девіду Оліверу зі штату Колорадо. 65-річний чоловік пограбував банк у центрі міста Колорадо-Спрінгс і... зробив усе, щоб його арештували", - йдеться в повідомленні.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) 24 грудня 2019 р.

Як зазначається, забравши з каси банку готівку (точна сума поки невідома), грабіжник вийшов надвір і з криками "Щасливого Різдва!" став розкидати купюри.

Потім Олівер подався до найближчої кав'ярні, де став чекати прибуття поліцейських.

Також повідомляється, що перехожі зібрали розкидані купюри та повернули їх до банку.

Про подальшу долю пенсіонера поки що не повідомляється.