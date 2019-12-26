Різдвяне пограбування у США: пенсіонер відчув себе Санта-Клаусом

Різдвяне пограбування у США: пенсіонер відчув себе Санта-Клаусом

Укрінформ
Американський пенсіонер пограбував банк і з криками "Щасливого Різдва!" став розкидати гроші просто на вулиці.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Креативна, хоча й відверто кримінальна, ідея подарунка на Різдво спасти на думку американському пенсіонеру Девіду Оліверу зі штату Колорадо. 65-річний чоловік пограбував банк у центрі міста Колорадо-Спрінгс і... зробив усе, щоб його арештували", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, забравши з каси банку готівку (точна сума поки невідома), грабіжник вийшов надвір і з криками "Щасливого Різдва!" став розкидати купюри.

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Потім Олівер подався до найближчої кав'ярні, де став чекати прибуття поліцейських.

Також повідомляється, що перехожі зібрали розкидані купюри та повернули їх до банку.

Про подальшу долю пенсіонера поки що не повідомляється.

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