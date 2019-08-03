Суд в Австрії дав 12,5 років за гратами серійному грабіжнику банків

Віденський земельний суд засудив у п’ятницю до 12,5 років ув’язнення шведа, який здійснив найбільшу в Австрії серію одиночних пограбувань.

54-річний чоловік здійснив 17 нападів на банківські та поштові відділення, а також аптеки у Відні, Лінці та Граці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Зазначається, що усього за період з 2009 року по квітень 2018 року він здійснив 17 нападів на установи, викравши загалом 186 тис. євро.

Затримати його вдалося після того, як у торік в одній з програм розшуку на німецькому телебаченні було показано кадри з камери спостереження під час одного з проведених ним пограбувань. Працівник одного зі складів для зберігання речей у Берліні впізнав у розшукуваному свого клієнта. Після отриманої інформації швед і був заарештований у німецькій столиці, звідки був пізніше екстрагований до Австрії.

Під час пограбувань чоловік для маскування одягав шарф, в’язану шапочку та окуляри, озброєний був стартовим пістолетом або ж зброєю з так званої "м’якої" пневматики. Під час першого нападу у Відні він викрав 20 євро – у банківському філіалі просто не виявилося готівки. Однак декількома годинами пізніше швед пограбував інший філіал банку в австрійській столиці.

Під час останнього нальоту він пограбував один з банків в австрійській столиці, забравши 35 тис. євро і поїхав на два тижні до Мілана, де програв усі гроші в казино. Надалі під час зупинки у Німеччині грабіжник і був заарештований.

Вирок ще не набув чинності.