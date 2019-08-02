Повернення до Відня Uber вирішив відзначити 30-відсотковою знижкою

Протягом перших двох тижнів серпня всі клієнти сервісу таксі Uber у Відні можуть скористатися 30-відсотковою знижкою на поїздки.

Про це повідомили в американській компанії, яка відновила роботу в столиці Австрії після вимушеної паузи, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми раді повернутися до Відня і надаємо всім користувачам знижку 30% на поїздки протягом двох тижнів. Крім того, ми продовжимо наполегливо працювати над тим, щоб бути добрим партнером для австрійських міст, водіїв та клієнтів", - заявили у пресслужбі Uber.

Аби скористатися знижкою, достатньо ввести код WELOVEVIENNA у додатку Uber. Пропозиція діє до 13 серпня включно - як для чинних користувачів, так і для новачків. Вона поширюється на п'ять поїздок для одного пасажира, максимальний розмір знижки – 10 євро.

Популярний американський сервіс таксі був змушений призупинити свою роботу у Відні тиждень тому, після того як суд зобов’язав його створити в Австрії офіційну філію та отримати ліцензію. Протягом цього часу всі вимоги суду були виконані.

Водночас пілотні проєкти Uber в Зальцбурзі, Граці та Лінці, де компанія тестує вихід на ринок, залишаються призупиненими.