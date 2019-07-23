"Перевір свою поїздку": Uber представляє нову функцію безпеки в Україні

Компанія Uber, що реалізує в Україні ряд проєктів у рамках сервісу із замовлення автомобілів, представила на українському ринку нову функцію безпеки - «Перевір свою поїздку». Вона дає змогу користувачам перевірити машину, подану за замовленням.

Про це Укрінформу повідомили в представництві Uber в Україні.

"Ситуація, коли пасажир, замовивши машину, потрапляє в абсолютно іншу машину, - це досить поширена проблема, особливо в багатолюдних міських районах. В основному це може бути безневинною помилкою, але може стати і ризиком для безпеки. Щоб запобігти таким випадкам, Uber представляє нову функцію безпеки в Україні: «Перевір свою поїздку»", - зазначили в представництві.

Від сьогодні пасажири Uber в Україні будуть отримувати push-повідомлення, яке нагадуватиме про необхідність перевірити, чи збігаються номерний знак автомобіля та фото водія із зазначеними в додатку, відразу після того, як система підтвердить наявність автомобіля. Оповіщення почне працювати сьогодні і стане доступним для всіх українських користувачів найближчими днями.

Також, Uber додав банер-повідомлення в додаток, щоб нагадати, як підтвердити "правильний" автомобіль. Додаток з'являтиметься відразу після того, як знайдеться автомобіль і до моменту, коли пасажир почне поїздку.

"Ми хочемо, щоб перевірка протоколу поїздки стала синонімом Uber. Ця нова функція оповіщення нагадуватиме користувачам про виконання цих трьох кроків щоразу, коли вони сідатимуть в Uber", - зазначив генеральний директор компанії в Центральній і Східній Європі Ашкан Кебріті.

Крім того, пасажири можуть також попросити водія підтвердити їх ім'я. Водій бачить ім'я пасажира в своєму додатку точно так само, як пасажир бачить ім'я водія у своєму.

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Як повідомлялося, торік Uber запустив набір інструментів безпеки в Україні, на додаток до GPS-відстеження всіх поїздок. Зокрема:

- кнопка виклику допомоги 102 - натиснувши кнопку в додатку, пасажири і водії можуть безпосередньо, у разі необхідності, зв'язатися з місцевою службою поліції (102);

- довірені контакти - користувачі тепер можуть легко обрати п'ять друзів або членів сім'ї як «довірені контакти» й одним натисненням ділитися з ними інформацією про поїздку;

- центр безпеки - новий вбудований у додаток інформаційний хаб, де користувачі можуть знайти інформацію про деякі ключові інструменти безпеки в додатку, включаючи цілодобову підтримку, інформацію про водія й автомобілі, GPS-відстеження поїздки та систему оцінки і зворотного зв'язку;

- оповіщення швидкості - функція, яка нагадує водіям про необхідність дотримуватися безпечної швидкості.