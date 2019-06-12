Uber анонсує запуск авіатаксі у Мельбурні
Про це повідомляє The Guardian.
Як зазначається, Мельбурн стане першим містом за межами США, де протестують Uber Air - нову послугу авіаперевезень за ціною UberX.
У компанії уточнили, що тестові польоти почнуться вже наступного року, а повномасштабний комерційний запуск запланований на 2023 рік.
Пасажири будуть переміщатися з даху на дах по мережі посадкових майданчиків під назвою Skyports. Повітряне таксі буде здійснювати вертикальні зліт і посадку. А скористатися сервісом можна буде через додаток Uber.
Представник Uber Ерік Еллісон заявив, що Uber Air допоможе скоротити затори, які обходяться бюджету Австралії в 16,5 млрд доларів в рік. За його підрахунками 19-кілометрова поїздка від CBD (центрального ділового району - ред.) до аеропорту Мельбурна, яка може зайняти від 25 хвилин до години на автомобілі в годину пік, з Uber Air займе близько 10 хвилин.
Експерт RMIT University Метью Марино стверджує, що повітряне таксі потенційно безпечніше, ніж безпілотні автомобілі.
Фото: Uber Elevate