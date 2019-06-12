Uber анонсує запуск авіатаксі у Мельбурні

Компанія Uber планує запустити сервіс повітряних пасажирських перевезень в австралійському Мельбурні.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, Мельбурн стане першим містом за межами США, де протестують Uber Air - нову послугу авіаперевезень за ціною UberX.

У компанії уточнили, що тестові польоти почнуться вже наступного року, а повномасштабний комерційний запуск запланований на 2023 рік.

Пасажири будуть переміщатися з даху на дах по мережі посадкових майданчиків під назвою Skyports. Повітряне таксі буде здійснювати вертикальні зліт і посадку. А скористатися сервісом можна буде через додаток Uber.

Читайте також: Airbus презентував самокероване авіатаксі

Представник Uber Ерік Еллісон заявив, що Uber Air допоможе скоротити затори, які обходяться бюджету Австралії в 16,5 млрд доларів в рік. За його підрахунками 19-кілометрова поїздка від CBD (центрального ділового району - ред.) до аеропорту Мельбурна, яка може зайняти від 25 хвилин до години на автомобілі в годину пік, з Uber Air займе близько 10 хвилин.

Експерт RMIT University Метью Марино стверджує, що повітряне таксі потенційно безпечніше, ніж безпілотні автомобілі.

Фото: Uber Elevate