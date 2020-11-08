Королева Британії вперше з'явилась на публіці у захисній масці

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше одягнула захисну маску на публіці під час відвідин могили Невідомого воїна, в день 100-річчя похорону.

Як передає Укрінформ, про це інформує Sky News.

Відвідування Вестмінстерського абатства стало першою публічною появою британської королеви з березня.

Королівський помічник зазначив, що служба у середу була "дуже особистою" для королеви, тому вона залишила на могилі квіти.

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Маска королеви була чорною з білими краями і, як вважається, була розроблена дизайнеркою Анжелою Келлі, яка створює багато нарядів британського монарха.

У Букінгемському палаці наразі не коментують цю інформацію.

Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстровано 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.

Фото: Sky News