У резиденціях королеви Єлизавети II переведення годинників триває дві доби

Як передає Укрінформ, про це повідомили у департаменті королівської колекції , що займається охороною і обслуговуванням королівського майна.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, з 24-го на 25 жовтня Велика Британія переведе годинники на годину назад, і для того, щоб зробити це у всіх резиденціях королеви Великої Британії Єлизавети II, спеціально службі знадобиться понад 40 колективних годин роботи.

Група з персоналу обслуговування працюватиме всі вихідні, щоб перевести старовинні механізми 450 годинників у Віндзорському замку, 600 годинників у Букінгемському палаці і ще 50 - у Палаці Холірудхауз.

Як зазначається, серед 1500 годинників у Королівській колекції присутні музичні годинники, астрономічний годинник, мініатюрні годинники і баштовий годинник.

Як повідомлялося, щорічно багато країн світу здійснюють в останню неділю жовтня переведення годинників на «зимовий час» (стрілки годинника – на одну годину назад).

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Фото: rct.uk