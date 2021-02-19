Правнука королеви Єлизавети ІІ планували отруїти морозивом - ЗМІ

Британська поліція запобігла вбивству семирічного принца Джорджа, сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Як зазначається, ця інформація спливла в ході судового процесу над Сахайбом Абу, якого звинувачують у підготовці теракту під час пандемії.

ФОТО: Metropolitan Police

Розговорити Абу вдалося співробітнику поліції під прикриттям, який зв’язався із зловмисником у Telegram-групі. Вони обговорювали можливість купівлі вогнепальної зброї, тоді Сахайб розповів про свого брата, якого ув’язнили на 28 років і який планував замах на принца.

Абу детально описав напад на принца Джорджа, запланований прихильником ІДІЛ Хуснаїдом Рашидом, котрого у 2018 році засудили до довічного тюремного ув'язнення за підбурювання до замаху на малолітнього британського принца Джорджа.

З’ясувалося, що правнука королеви Єлизавети ІІ планували позбавити життя, отруївши морозиво, яке королівська сім'я зазвичай купує в супермаркеті Sainsbury’s. Однак поліції вдалося зірвати плани зловмисників.

Читайте також: У Лондоні госпіталізували принца Філіпа

Як повідомлялося, 13 жовтня 2017 року Рашид опублікував у групі месенджера Телеграм фотографію британського принца Джорджа, супроводивши її загрозливим підписом і силуетами двох джихадистів у масках.

Ращид був затриманий у листопаді 2017 року. Під час обшуку у нього виявили численні керівництва зі здійснення терактів.

У 2018 році Королівський суд Вуліча на південному сході Лондона засудив його до довічного тюремного ув'язнення.