У Лондоні госпіталізували принца Філіпа

Герцог Единбурзький Філіп був госпіталізований ввечері у вівторок, 16 лютого, «з превентивною метою» після появи в нього ознак поганого самопочуття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на Букінгемський палац.

Зазначається, що 99-річний британський принц потрапив до госпіталю імені короля Едварда VII у Лондоні.

Повідомляється, що Філіп наразі в «доброму дусі».

Очікується, що він залишиться в лікарні ще кілька днів для обстеження та відпочинку.

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Джерела з Букінгемського палацу зазначають, що погане самопочуття Філіпа не було жодним чином пов’язане з коронавірусом.

Дружина Філіпа – 94-річна британська королева Єлизавета ІІ – залишається у Віндзорському палаці.