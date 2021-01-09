Королева Британії та герцог Единбурзький вакцинувались від коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Як повідомили в Букінгемському палаці, королева та герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.
Зазначається, що королева вирішила, що цю інформацію слід оприлюднювати, щоб запобігти подальшим спекуляціям.
Королівське подружжя приєдналося до більш ніж мільйона людей у Британії, які вже отримали щеплення.
Ін’єкції королеві та її чоловіку вводив королівський сімейний лікар у Віндзорському замку.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом виявлено 89 452 134 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 924 050 летальних, одужали 64 104 066 осіб.
Раніше голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що понад 1,3 мільйона осіб у Великій Британії вже вакциновані проти хвороби COVID-19.