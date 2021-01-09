Королева Британії та герцог Единбурзький вакцинувались від коронавірусу

Королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Як повідомили в Букінгемському палаці, королева та герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

Зазначається, що королева вирішила, що цю інформацію слід оприлюднювати, щоб запобігти подальшим спекуляціям.

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Королівське подружжя приєдналося до більш ніж мільйона людей у Британії, які вже отримали щеплення.

Ін’єкції королеві та її чоловіку вводив королівський сімейний лікар у Віндзорському замку.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом виявлено 89 452 134 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 924 050 летальних, одужали 64 104 066 осіб.

Раніше голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що понад 1,3 мільйона осіб у Великій Британії вже вакциновані проти хвороби COVID-19.