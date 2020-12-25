Цьогоріч королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше за понад 30 років проводить Різдво у Віндзорському замку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Востаннє Єлизавета ІІ святкувала Різдво у Віндзорському замку у 1987 році. Вже у 1988 році у замку відбувалися ремонті роботи, і з того часу королева відзначала католицьке Різдво у Сандрингемському палаці, який розташований біля села Сандрінґем у графстві Норфолк.

Зазначається, що цьогоріч 94-річна монархиня буде тільки разом зі своїм 99-річним чоловіком принцом Філіпом. Решта королівської родини перебуватиме у себе вдома.

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Сьогодні після обіду також очікується традиційне різдвяне звернення Єлизавети ІІ до країни.

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Як повідомляв Укрінформ, британський телеканал Channel 4 покаже альтернативне різдвяне відеозвернення Королеви Єлизавети II, використовуючи технологію deepfake.