Британська королівська родина показала нові світлини до Різдва
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Укрінформ
72-річний спадкоємець британського престолу принц Вельський Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла зробили спільну фотографію для листівки до католицького Різдва.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці пари у Твіттер.
«Ось офіційна різдвяна листівка цього року від принца Вельського та герцогині Корнуольської. Фотографія була зроблена в саду в Біркхаллі, Шотландія», - йдеться у повідомленні.
На світлині пара сидить на лавочці та посміхається.
Також свою різдвяну фотографію оприлюднили герцог Кембриджський Вільям та герцогиня Кембриджська Кетрін на власній сторінці у Твіттер.
«Герцог і герцогиня із задоволенням діляться новою фотографією своєї сім'ї, яка з’явиться на їхній цьогорічній різдвяній листівці», - йдеться у повідомленні.
На фото королівська пара разом із трьома дітьми сидять на сіні, а на задньому фоні - купа нарубаних дров.