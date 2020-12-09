Британська королева вперше з початку пандемії побачилася з родичами

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Сама зустріч відбулася перед входом до Віндзорського замку у вівторок ввечері.

На вулиці, дотримуючись соціальної дистанції, 94-річна монархиня змогла переговорити зі своїм сином принцом Чарльзом та його дружиною герцогинею Корнуольською Каміллою, онуком принцом Вільямом та його дружиною герцогинею Кембриджською Кетрін.

Після невеликого різдвяного виступу хору Єлизавета ІІ повернулася додому, а члени її королівської родини у великому тенті провели нетривалі розмови з місцевими волонтерами.

Як повідомляв Укрінформ, 94-річна королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, 99-річний принц Філіп, зроблять щеплення від коронавірусу COVID-19.

Фото: Sky News