Норвегія офіційно відмовилася від вакцини AstraZeneca

Норвезький прем’єр Ерна Солберг оголосила, що країна офіційно виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації через рідкісні, проте серйозні побічні ефекти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Уряд Норвегії також підтримав призупинення використання вакцини Johnson & Johnson, але запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

Використання препарату від AstraZeneca було офіційно припинено через кілька днів після того, як комітет експертів, створений урядом, ухвалив, що ця вакцина має бути виключена зі стратегії Норвегії щодо вакцин.

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Норвегія призупинила використання вакцини від AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про рідкісні серйозні побічні ефекти, такі як утворення тромбів. Повідомлялося про 5 випадків, троє людей померли.

Відтак, уряд Норвегії передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам.

Прем’єр також зауважила, що Норвегія оновить свою стратегію вакцинації, і люди у віці від 18 до 24 років будуть рухатися вперед у черзі. Тепер їм буде запропонована вакцина після вакцинації всіх людей старше 45 років.

Людям у віці від 40 до 44 років будуть пропонуватися вакцини одночасно з особами у віці від 18 до 25 років. Люди у віці від 25 до 39 років будуть останньою групою, якій запропонують вакцину.

Норвегія також змінить пріоритети в розподілі вакцин: в райони з незмінно високим інфекційним тиском відправлятимуть на 60% доз.

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Як відомо, наразі Норвегія використовує лише вакцини виробництва Moderna та Pfizer/BioNTech.

Загалом від початку пандемії в Норвегії виявлено 117 757 випадків коронавірусу, із них 774 - летальні.

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