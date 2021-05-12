Польща поставить Україні вакцину AstraZeneca попри відмову ЄС купувати її надалі

Польща не відмовляється від свого зобов’язання поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, попри те, що ЄС поки що вирішив не продовжувати контракт на постачання вакцини цього виробника.

Про це йдеться у відповіді МОЗ Польщі на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Як зауважили у польському міністерстві, ЄС вирішив не замовляти вакцину проти COVID-19 у AstraZeneca з квоти так званих додаткових доз, що передбачалося угодою, але “не скасував вже зроблених замовлень”. Це означає, що контракт на вже діючі замовлення реалізується, і цю вакцину концерн AstraZeneca має поставити замовнику.

“Таким чином, ведеться робота щодо перепродажу Україні вакцини AstraZeneca, польська сторона не має наміру відмовлятися від цього процесу”,- повідомили у МОЗ Польщі.

Водночас, у Варшаві зауважили, що затримка з постачанням вакцини AstraZeneca за вже здійсненими замовленнями “становить проблему для процесу перепродажу”.

Наприкінці квітня у МОЗ Польщі інформували агентство, що Варшава планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у травні-червні. Як зазначалося, призначений Україні обсяг вакцини AstraZeneca є фіксованим, він не враховується у польському документообігу і є надлишковим для Польщі. Польща також не розглядає можливості збільшення обсягів закупівлі вакцини AstraZeneca чи вакцини інших виробників, яку буде перепродано Україні.

Як відомо, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єррі Бретон 9 травня заявив, що ЄС не продовжив замовлення від AstraZeneca, але не виключив, що угоду пізніше може бути продовжено.

23 квітня Єврокомісія подала позов проти концерну AstraZeneca через порушення нею угоди на постачання вакцини від коронавірусу. У Брюсселі переконані, що цей англо-шведський фармацевтичний концерн не виконав деякі пункти угоди, а також не розробив надійну стратегію гарантування вчасного постачання вакцини.

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