Литва хоче допомогти Україні з COVID-вакцинацією

Голова Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен заявила про намір Литви допомогти з вакцинацією в Україні.

Про це вона повідомила на спільному брифінгу з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, передає кореспондент Укрінформу.

“Я запевнила, що ми так само додамося щодо вакцинації в Україні. Дуже символічно, але ми хочемо, щоби ця вакцина допомогла в регіонах Донбасу”, - зазначила спікер Сейму.

Зокрема, Чміліте-Нільсен проінформувала, що під час зустрічі з Разумковим, сторони обговорювали хід реформ в Україні, її євроатлантичні амбіції, дружбу між країнами, питання безпеки.

"Так само ми говорили щодо української амбіції щодо участі у проэктах Європейського Союзу та НАТО. Ми зосередились на тому, що це та мета, яку хоче досягти українська держава і її народ, тому вона від нас буде отримувати постійну дуже сталу підтримку”, - наголосила вона.

Очільниця литовського парламенту додала, що країна постійно засуджує агресію Росії на всіх можливих майданчиках та форумах.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Україна отримала 1 млн доз вакцини компанії Sinovac, також відбулися поставки за ініціативою COVAX - 367 тис. доз вакцини AstraZeneca, 117 тис. доз вакцини Pfizer. Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості про постачання в Україну в 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.