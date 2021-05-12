В Україні COVID-сертифікат про вакцинацію буде добровільним – МОЗ

Українців не зобов’язуватимуть оформлювати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, але з ним зручніше подорожувати.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

«Нікого зобов'язувати робити ці сертифікати не будуть. Але точно з сертифікатом буде зручніше перетинати кордон, і ми відчуваємо, що така тенденція є. Сертифікат попередньо буде видаватися через додаток «Дія», попередньо ми плануємо, що його можна буде роздрукувати після проведення щеплення. І опрацьовується варіант видачі, якщо потрібно, в паперовому вигляді, наприклад через ЦНАП. Але фінальне рішення буде прийнято згодом», - сказав Кучер.

Він наголосив, що запровадження сертифікатів про вакцинацію не означає автоматичного відкриття країн ЄС для подорожей, оскільки «це має бути рішення саме ЄС». Втім, за словами заступника міністра, сертифікати про вакцинацію мають запрацювати вже влітку.

Наразі, як наголосив Кучер, МОЗ продовжує розробку нормативної бази, необхідної для запуску сертифікатів про проведення щеплення від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні до 1 липня планують запустити «ковідні сертифікати» – документ, який міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Станом на ранок 12 травня в країні щеплено від коронавірусу 882 621 людину, з них отримали 1 дозу – 882 619, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 928 осіб.