Чи завадить сезонна та побутова алергія вакцинації від коронавірусу – роз’яснення МОЗ

Особи з сезонною чи побутовою алергією можуть вакцинуватися проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

“Побутова чи сезонна алергія не є протипоказанням для вакцинації взагалі, зокрема, проти COVID-19. Люди з полінозом чи алергійним ринітом можуть вакцинуватися навіть у період загострення хвороби”, - пояснили в МОЗ.

У міністерстві зазначили, що важка алергічна реакція на вакцину, така як анафілактичний шок, зустрічається вкрай рідко.

“Вона може проявитися в перші секунди чи хвилини після щеплення. Саме тому вас просять залишитися у пункті щеплення ще на півгодини, щоб у разі серйозної алергічної реакції (анафілактичного шоку) вам надали вчасну і правильну медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні.

Якщо пацієнт знає, на що саме у нього виникає алергічна реакція, він може ознайомитися зі складом вакцини в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ України, на сайті “Вакцинація проти COVID-19” чи запитати про це у медпрацівників, які проводять вакцинацію.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 10 травня В Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 865 588 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 695 осіб.