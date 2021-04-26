Не протипоказання, а застереження: лікар розповів про COVID-вакцинацію для вагітних

Перед щепленням не потрібно здавати тест на СOVID-19, а вагітність не є протипоказанням до вакцинації від коронавірусу.

Про це під час вебінару "Вакцинальний Upgrade" повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій, передає кореспондент Укрінформу.

"Ні, не потрібно", - відповів Лапій на запитання про тестування на коронавірусну інфекцію перед вакцинацією.

Також він зауважив, що не варто відмовлятися від вакцинації людям, які вже перехворіли на СOVID-19.

Лапій повідомив, що вагітність не є протипоказання до вакцинації від коронавірусу, але вона є застереженням. У той же час, якщо вагітна не може уникнути контакту з хворими СOVID-19 (наприклад, є медиком), то у такому випадку рекомендується пройти вакцинацію.

За словами імунолога, немає рекомендацій щодо відкладення вагітності після отриманого щеплення. Однак якщо жінка, яка отримала першу дозу вакцини, завагітніє, то введення другої дози відкладається до завершення вагітності.

Як повідомлялося, за неділю, 25 квітня від COVID-19 було вакциновано 1114 осіб, усього з початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали 528 028 людей.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio виробленої SK Bioscience.