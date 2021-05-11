Перевірку на антитіла після COVID-вакцинації робити не потрібно - лікарка

Перевірку на антитіла після вакцинації від COVID-19 робити не потрібно.

Про це на пресконференції, організованій Укрінформом, розповіла лікарка реанімаційного відділення другої міської лікарні Житомира, співзасновниця освітньої платформи PROGRESS Дарія Симчук.

"CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань в США - ред.) дав рекомендації щодо перевірки антитіл (до COVID-19 - ред.) Взагалі не рекомендується тестуватися на антитіла після вакцинації. І це пов'язано з тим, що тест-системи, які виявляють ці антитіла, виявляють антитіла до різних структурних елементів (вірусу - ред.)... Рутинно цього робити не рекомендовано, бо згідно з дослідженнями, вакцина працює, антитіла виробляються, є захист", - розповіла Симчук.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 10 травня В Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 865 588 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 695 осіб.