В Україні виявили 4 538 нових випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 11 травня, виявили 4 538 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"Також за минулу добу госпіталізовано – 1 349 осіб; летальних випадків – 356; одужало – 19 766 осіб; здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807)", - зазначив міністр.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 129 073 особи, одужали - 1 797 136, летальних випадків – 46 987, проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Протягом 11 травня в Україні 18 264 людини вакциновано проти COVID-19.

«18 264 людини щеплено проти COVID-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні. 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», - зазначив міністр.

Найбільше щеплень протягом доби здійснили на Львівщині, у Києві та в Запорізькій області.

Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 535 951 людина.