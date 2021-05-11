У Києві і семи областях перевищений показник COVID-хворих – епідеміолог

У Києві та 7 областях показник кількості активних хворих на коронавірусну хворобу перевищує загальнодержавний рівень.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград.

«У нас в державі нерівномірний розподіл активних випадків захворювання. Ми маємо загальнодержавний показник 822,8 на 100 тис. населення. Але хочу наголосити, що місто Київ і 7 областей мають перевищення цих загальнодержавних показників, що свідчить про високу інтенсивність епідемічного процесу», - сказала Виноград.

Вона уточнила, що перевищення загальнодержавного показника кількості активних хворих зафіксоване у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Одеській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях.

Епідеміолог зауважила, що на сьогодні в Україні вільно 30,3% ліжкового фонду, виділеного для госпіталізації інфікованих коронавірусом, що створює добрий резерв для реагування на можливий наступний спалах.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зафіксовано 2208 випадків зараження коронавірусом. При цьому одужало 8617 осіб, летальних випадків зареєстровано 119.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 124 535 осіб, з них 46 631 людина померла, одужали 1 777 370 осіб.